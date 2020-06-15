На Сумщині намітилася тенденція до спаду безробіття Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, на початок липня в області маємо 22 800 офіційно зареєстрованих безробітних. Минулоріч на відповідну дату офіційно зареєстрованих тих, хто втратив з тих чи інших причин роботу, в центрах зайнятості нараховували 30 тисяч чоловік.

18 614 зареєстрованих безробітних отримують допомогу по безробіттю. 4,3% з них отримують максимальний її розмір – 8 788 грн. Мінімальний у 21,2% - тисяча грн.

За червень нинішнього року середній розмір допомоги по безробіттю в області склав 3 141 грн.

Високий відсоток безробітних можна віднести до категорій осіб, які стикаються з більшими труднощами під час пошуку роботи: ті, кому залишилося 10 і менше років до пенсії, особи з інвалідністю, учасники АТО. Ці категорії користуються додатковими гарантіями у працевлаштуванні.

Та як би там не було, а напруга на ринку праці Сумщини, за словами посадовця, все таки дещо спадає. Скажімо, спостерігається незначне скорочення безробітних. Роботодавці поступово повертають людей на попередні місця роботи.

- Незважаючи на карантин нам вдалося на півроку працевлаштувати 9,4 тис. чоловік. Переважна більшість це трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії автотранспортних засобів, продавці, підсобні працівники, робітники на лісокультурних роботах, кухарі, бухгалтери, охоронники, - говорить В.Підлісний. – Нині все більше роботодавців усвідомлюють необхідність підвищувати заробітну плату для своїх працівників. Тому протягом останнього місяця вони переглянули власні штатні розклади. Сьогодні середня «ціна» заявлених у центри зайнятості вакансій складає 6 тис. грн. Три тижні тому вона дорівнювала 5 тис. Сподіваюсь, наші заклики до роботодавців щодо необхідності підвищення зарплати не минули даремно. Та й самі керівники підприємств зрозуміли, що вони можуть залишитися без робітників. Аби зберегти трудовий потенціал області, вкрай необхідні кардинальні заходи на державному рівні. Інакше через деякий час змушені будемо шукати робочі руки по світу.

Ситуація на ринку праці, за словами посадовця, далека від стабільної. Сьогодні навантаження на одне вільне робоче місце 15 осіб. Торік цей показник був утричі нижчий.

Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце у Великій Писарівці – 297 осіб, від 53 до 35 чоловік готові працевлаштуватися на вакансію у Середино-Буді, Глухові, Недригайлові. Найменше навантаження на одне вільне робоче місце у Сумському районі (6 осіб), та у Сумах і Тростянці (по 10).

У базі даних обласної служби зайнятості налічується 1 483 вакансій - вдвічі менше, ніж торік. Третина заявлених вакансій з мінімальною заробітною платою.

Найчастіше спеціалістів потребують підприємства переробної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства, охорони здоров’я, торгівлі, транспорту.

З’являються і обнадійливі паростки, коли роботодавець пропонує високу зарплатню. У базі даних центрів зайнятості, приміром, є вакансія головного інженера проекту. Її «вартість» - 20 тис. грн. Затребувані сьогодні також теслярі, дорожні робітники з пропозицією до 15 тис. грн. щомісячної зарплати.

В.Підлісний прогнозує, що у зв’язку із поширенням дистанційної форми роботи та надання послуг онлайн залишиться попит на кур’єрів, онлайн-викладачів, ІТ-спеціалістів, зокрема у сфері розробки сайтів тощо. При цьому скоротиться попит на працівників у галузях, які не зможуть повноцінно функціонувати протягом певного часу після завершення карантину, зокрема, у туристичній сфері, ресторанному та готельному бізнесі, на залізничному транспорті, у сфері відпочинку та розваг тощо.