В Ромнах в собственной квартире нашли труп хозяйки 30 июня, около 19.00, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины от сотрудников полиции поступило сообщение об оказании помощи с открытия входной двери по улице Коржовская города Ромны.

Специалисты дежурно-спасательного отделения с помощью специнструментов открыли входную дверь квартиры. В квартире обнаружили тело хозяйки без признаков жизни.