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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах в собственной квартире нашли труп хозяйки

30 июня, около 19.00, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины от сотрудников полиции поступило сообщение об оказании помощи с открытия входной двери по улице Коржовская города Ромны.

Специалисты дежурно-спасательного отделения с помощью специнструментов открыли входную дверь квартиры.

В квартире обнаружили тело хозяйки без признаков жизни.

Общество Труп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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