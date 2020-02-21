В Ромнах в собственной квартире нашли труп хозяйки

Специалисты дежурно-спасательного отделения с помощью специнструментов открыли входную дверь квартиры.
В квартире обнаружили тело хозяйки без признаков жизни.
В селе Анновка под Сумами нашли тело женщины, которую разыскивали два месяца....
6 апреля в Сумах на стадионе на улице Августовской обнаружили тело 47-летнего мужчины....
В субботу, 4 апреля, на болоте между ПАО «Сумыхимпром» и дачным массивом «Олдыш» был обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины....
23 марта полиция установила личность мужчины, чей труп был обнаружен в парке им. Кожедуба....
20 февраля неподалеку от села Хмелев в Роменском районе обнаружен труп мужчины....