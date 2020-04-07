Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15142

В Сумах библиотеки работают по новому графику

Библиотеки городской централизованной библиотечной системы перешли на летний график работы для удобства ценителей литературы.

Работать Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко и 18 библиотек-филиалов ГЦБС будут по данному графику почти два месяца, то есть до 25 августа.

Летний график работы библиотек филиалов тут.

Досуг Библиотеки
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По тематике

23.06.2020 11:14

Сумские библиотеки продолжают работать в режиме онлайн-заказов

О работе Сумской городской централизованной библиотечной системы в условиях «адаптивного» карантина сообщает сайт мэрии....

Как работают сумские библиотеки (видео)
11.06.2020 10:15

Как работают сумские библиотеки (видео)

В Сумской библиотеке показали, как работают в условиях ослабления карантина....

С 10 июня заработают сумские библиотеки
09.06.2020 15:35

С 10 июня заработают сумские библиотеки

С 10 июня библиотеки Сумской городской централизованной библиотечной системы восстанавливают обслуживание пользователей....

У Сумах бібліотекарі створили віртуальну добірку до Дня перемоги над нацизмом
07.05.2020 13:36

У Сумах бібліотекарі створили віртуальну добірку до Дня перемоги над нацизмом

Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової...

Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы
07.04.2020 12:41

Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы

Во время действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ учреждения городской централизованной библиотечной системы продолжают работать ради комфорта читателей,...

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19.06.2020 13:00
«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника ®
19.06.2020 10:01
Дебютна виставка
17.06.2020 13:23
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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