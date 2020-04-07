В Сумах библиотеки работают по новому графику Библиотеки городской централизованной библиотечной системы перешли на летний график работы для удобства ценителей литературы.

Работать Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко и 18 библиотек-филиалов ГЦБС будут по данному графику почти два месяца, то есть до 25 августа.

Летний график работы библиотек филиалов тут.