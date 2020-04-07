В Сумах библиотеки работают по новому графику

Работать Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко и 18 библиотек-филиалов ГЦБС будут по данному графику почти два месяца, то есть до 25 августа.
Летний график работы библиотек филиалов тут.
О работе Сумской городской централизованной библиотечной системы в условиях «адаптивного» карантина сообщает сайт мэрии....
В Сумской библиотеке показали, как работают в условиях ослабления карантина....
С 10 июня библиотеки Сумской городской централизованной библиотечной системы восстанавливают обслуживание пользователей....
Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової...
Во время действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ учреждения городской централизованной библиотечной системы продолжают работать ради комфорта читателей,...