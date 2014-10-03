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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:051

В Сумах хотят заработать на туристах 800 тысяч

На очередном сессионном заседании депутаты городского совета утвердили ставку туристического сбора на 2021 год.

Решение установить с 1 января следующего года на территории Сумской городской ОТГ туристический сбор сумские избранники приняли во время LХХVІІ сессии городского совета.

С учетом предложений, в соответствии с решением городского совета «Об установлении туристического сбора» № 7002-МР, ставку туристического сбора установили за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки) в размере 0,5% - для внутреннего туризма и въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для одного человека в сутки временного размещения.

Сбор будут платить люди, которые будут поселяться в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих, хостелах, домах отдыха, туристических базах, горных приютах, лагерях для отдыха, пансионатах и других учреждениях гостиничного типа, санаторно-курортных учреждениях, а также жилых домах, пристройках к жилому дому, квартирах, коттеджах, комнатах, садовых домах, дачных домах, любых других объектах, используемых для временного проживания (ночевки).

От туристического сбора освобождаются местные жители, командировочные, дети до 18 лет, инвалиды, ветераны войны, чернобыльцы, те, кто прибыл в санатории и пансионаты по путевкам, детские лечебно-профилактические, а также физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.

Напомним: туристический сбор - это местный сбор, средства от которого зачисляются в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ в соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Украины.

От данного вида сбора на 2021 год в бюджет громады япланируют получить более 800 тыс. гривен.

Экономика Туристический сбор
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