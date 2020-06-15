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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36287

Молодежь терроризирует центр Кролевца

Вечером 1 июля снова отметились громкие отдыхающие: выломали двери и разбили окна в Кролевецком районном доме культуры.

«В последнее время жители города наблюдают компании молодежи, которые вечером проводят досуг на территории СШ № 1 и Районного дома культуры. Традиционно «отдых» сопровождается драками и распитием спиртного. После «отдыха», тоже традиционно остаются горы бутылок, банок и пачек из-под различных сладостей. Вчера вечером эту картину дополнили выломанные двери в подвал и разбитые окна», - сообщили в районном ДК.

Работники отрасли культуры отметили, что они понимают, как остро сейчас стоит проблема досуга молодежи, особенно в условиях карантина, но, несмотря на те же условия карантина, они не имеют возможности организовать вечера отдыха для молодежи. Все мероприятия проводятся только онлайн.

«Остается только призывать к совести тех, кто проводит отдых таким образом», - отметили в ДК, пишет Сайт Кролевца.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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