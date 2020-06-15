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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За полгода 2020 Сумщина заплатила в госбюджет на 900 млн грн меньше, чем в 2019-ом

За январь-июнь 2020 года с области в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 2812 млн гривен.

По информации областного Департамента финансов, общие поступления по сравнению с прошлым годом (в сопоставимых условиях) уменьшились на 881,1 млн гривен, или на 23,9 %.

Из мобилизованных средств - 975,8 млн гривен - рентная плата за пользование недрами; 863,4 млн гривен - налог и сбор на доходы физических лиц (в том числе военный сбор – 181,6 млн гривен), 400,7 млн гривен - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения; 346,8 млн гривен - налог на прибыль предприятий; 23,3 млн гривен - рентная плата за специальное использование лесных ресурсов.

Значительное уменьшение поступлений (на 656,7 млн гривен, или на 40,2 %) состоялось по рентной плате за пользование недрами. Также существенно уменьшились поступления по налогу на прибыль предприятий на 125 млн гривен, или на 26,5 %; по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения на 117,5 млн гривен, или на 22,7 % и по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) на 4 млн гривен, или на 26 %.

Наряду с этим констатируется увеличение поступлений по налогу и сбору на доходы физических лиц на 45,4 млн гривен, или на 5,5 % и по рентной плате за специальное использование лесных ресурсов на 9,7 млн гривен, или в 1,7 раза.

Экономика
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