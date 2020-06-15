Во время ВНО по иностранному языку в магистратуру было удалено 13 бакалавров На Сумщине около 2 тысяч человек приняли участие в тестировании по иностранному языку.

По информации областного Департамента образования и науки, для прохождения единого вступительного экзамена по иностранному языку для поступления на магистерский уровень высшего образования зарегистрировалось 2253 человека. Участие в тестировании приняли 1875 человек (83,2%).

Функционировало 6 пунктов тестирования на базе учреждения профессиональной предвысшего образования (1) и высших учебных заведений (5) города Сумы.

На пунктах тестирования было обеспечено меры по соблюдению противоэпидемического режима (все пункты обеспечены медицинскими масками, антисептиками, жидким мылом, бумажными полотенцами, пирометрами, пакетами для утилизации использованных масок). Осуществлено измерение температуры персонала пунктов тестирования и участников тестирования, организован допуск к пунктам тестирования.

Из-за повышенной температуры (более 37,2°С) не допущено к тестированию одного участника (пункт тестирования - Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко, Корпус Б).

На пунктах тестирования дежурили медицинские работники, работники национальной полиции.

Чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка на пунктах тестирования не было.

Во время тестирования удалено 13 участников: 11 - наличие телефона, 1 - флешки, 1 - наушников.