В Тростянецком парке поселилась медвежья семья

Сегодня там установили еще одну оригинальную, большую скульптуру из бетона. Поэтому тростянчанам и гостям города есть, где сделать красивые фотографии, подышать свежим воздухом и полюбоваться окружающей красотой!
Это целая семья медведей.
Напомним: неделю назад там же устанвили деревянную скульптуру медведя.
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