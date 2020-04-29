В Тростянецком парке поселилась медвежья семья Продолжается благоустройство нового парка на реке Боромля в Тростянце.

Сегодня там установили еще одну оригинальную, большую скульптуру из бетона. Поэтому тростянчанам и гостям города есть, где сделать красивые фотографии, подышать свежим воздухом и полюбоваться окружающей красотой!

Это целая семья медведей.

Напомним: неделю назад там же устанвили деревянную скульптуру медведя.