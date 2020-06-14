Сумской футзалист будет снова играть за «Красных дьяволов» Андрей Бурдюг возвращается в «Red Devils» из Хойнице.

Воспитанник сумского футзалу Андрей Бурдюг, который в прошлом сезоне защищал цвета «Food Centre-СумДУ», принял решение вернуться в польскую Екстракляссу. Об этом сообщил «Red Devils» на официальной странице клуба в Фейсбуке.

«Болельщики безумно будут довольны, что Андрей Бурдюг возвращается в наш клуб. Он был фундаментальным игроком команды в прошлых сезонах», - говорится в сообщении.

Пресс-служба «Food Centre-СумДУ» взяла у Андрея комментарий о трансфере.

«Да, сейчас я принял решение вернуться в чемпионат Польши. Возможно, не нужно было его и покидать, но жена была беременна, и я должен был находиться рядом. Сейчас подписан контракт на один год с «Red Devils». Какие задачи на сезон? Пока все разговоры были в телефонном режиме, этой темы еще не касались. Стоит отметить, что сейчас сложная ситуация на границе в связи с коронавирусом, а я планирую ехать вместе с семьей. Если случится какая-то форс-мажорная ситуация, то у меня есть договоренность с «Food Centre-СумДУ», мы продолжим сотрудничество», - сказал Андрей.