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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49172

В Шостке сразу две аварии с юными мотоциклистками

Полицейские выясняют причины и обстоятельства двух ДТП с участием несовершеннолетних водительниц мототранспорта.

Обе дорожные аварии произошли вечером 1 июля. По ул. Гагарина в Шостке 16-летняя девушка не справилась с управлением скутером и упала на проезжую часть. Она отделалась ссадинами и ушибами. А вот ее ровесница, которая по тем же причинам упала с управляемого ею мотоцикла в поселке Воронеж, пострадала больше. Девушку доставили в больницу с переломом руки. В причинах обоих ДТП разбираются правоохранители.

О дорожной аварии в Шостке в полицию сообщил случайный прохожий. Он рассказал, что на проезжей части по ул. Гагарина лежит скутер, а рядом с ним находятся молодая девушка и парень. На указанное место немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Правоохранители выяснили: 16-летняя водительница скутера не справилась с управлением и упала на проезжую часть. В результате ДТП девушка получила ссадины и ушибы и была доставлен в больницу. Пассажир скутера в аварии не пострадал.

В тот же вечер в поселке Воронеж Шосткинского района произошла еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней мотоциклистки. Шестнадцатилетняя жительница Сум, управлявшая мотобайком, выехала на обочину дороги и упала. По словам свидетеля происшествия, на проезжую часть неожиданно выбежала собака. Чтобы избежать наезда на животное, девушка направила мотоцикл на обочину. В результате падения она получила перелом руки и была доставлена в больницу.

Полицейские говорят, что в обоих случаях причиной ДТП стала неопытность юных водительниц. Кроме того, обе пострадавшие не имели соответствующих документов на право управления мототранспортом.

По факту первой дорожной аварии правоохранители проводят дальнейшую проверку, а по факту второй - открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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