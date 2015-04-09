У Сумах розпочинається Тиждень екскурсій

Кожному варто знати таємниці, історію та унікальні риси Сум. З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 6 липня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах». Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.
Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-нд. 11:00-18:00)
УВАГА
Одна особа може записатись на дві екскурсії.
Кількість місць обмежена!! Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ!
Дотримання МАСКОВОГО режиму – обов’язкове!
Тож, розклад екскурсій:
Понеділок, 6 липня,
16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
Вівторок, 7 липня,
16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
16:00 «Архітектурна спадщина м. Суми»
Середа, 8 липня,
16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
16:00 «Архітектурна спадщина м. Суми»
Четвер, 9 липня,
16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
П’ятниця, 10 липня,
16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
Детальніше про екскурсії:
«Суми: від давнини до сьогодення»
Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Також під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші контакні скульптури, які часто Ви навіть не помічали
Тривалість: 1,5 години
Екскурсоводи: Неля Карасіна, Наталія Петренко
«Архітектурна спадщина м. Суми»
Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? А годинник якої будівлі є своєрідним братом-близнюком відомого «Біг-Бена»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста.
Тривалість: 1,5 години
Екскурсовод: Володимир Луговий
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