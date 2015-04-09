У Сумах розпочинається Тиждень екскурсій Наше місто ховає у собі багатий архітектурний спадок, захоплюючу історію з часів козацтва, сучасний шарм та унікальні риси.

Кожному варто знати таємниці, історію та унікальні риси Сум. З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 6 липня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах». Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.

Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-нд. 11:00-18:00)

УВАГА

Одна особа може записатись на дві екскурсії.

Кількість місць обмежена!! Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ!

Дотримання МАСКОВОГО режиму – обов’язкове!

Тож, розклад екскурсій:

Понеділок, 6 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

Вівторок, 7 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

16:00 «Архітектурна спадщина м. Суми»

Середа, 8 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

16:00 «Архітектурна спадщина м. Суми»

Четвер, 9 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

П’ятниця, 10 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

Детальніше про екскурсії:

«Суми: від давнини до сьогодення»

Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Також під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші контакні скульптури, які часто Ви навіть не помічали

Тривалість: 1,5 години

Екскурсоводи: Неля Карасіна, Наталія Петренко

«Архітектурна спадщина м. Суми»

Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? А годинник якої будівлі є своєрідним братом-близнюком відомого «Біг-Бена»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста.

Тривалість: 1,5 години

Екскурсовод: Володимир Луговий