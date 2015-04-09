Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37366

У Сумах розпочинається Тиждень екскурсій

Наше місто ховає у собі багатий архітектурний спадок, захоплюючу історію з часів козацтва, сучасний шарм та унікальні риси.

Кожному варто знати таємниці, історію та унікальні риси Сум. З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 6 липня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах». Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.

Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-нд. 11:00-18:00)

УВАГА

Одна особа може записатись на дві екскурсії.

Кількість місць обмежена!! Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ!

Дотримання МАСКОВОГО режиму – обов’язкове!

Тож, розклад екскурсій:

Понеділок, 6 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

Вівторок, 7 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

16:00 «Архітектурна спадщина м. Суми»

Середа, 8 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

16:00 «Архітектурна спадщина м. Суми»

Четвер, 9 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

П’ятниця, 10 липня,

16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

Детальніше про екскурсії:

«Суми: від давнини до сьогодення»

Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Також під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші контакні скульптури, які часто Ви навіть не помічали

Тривалість: 1,5 години

Екскурсоводи: Неля Карасіна, Наталія Петренко

«Архітектурна спадщина м. Суми»

Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? А годинник якої будівлі є своєрідним братом-близнюком відомого «Біг-Бена»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста.

Тривалість: 1,5 години

Екскурсовод: Володимир Луговий

Досуг Экскурсии
view counter

По тематике

На сумчан чекає тиждень екскурсій
06.08.2019 14:35

На сумчан чекає тиждень екскурсій

З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 12 серпня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах»....

Бункер Гитлера приглашает туристов
31.10.2016 18:54

Бункер Гитлера приглашает туристов

Для туристов создали точную копию бункера Гитлера....

09.04.2015 07:15

В Сумах ищут экскурсоводов

КУ «Агенція промоції «Суми» ищет волонтеров, которые мечтают быть экскурсоводами....

Новости

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 09:42
Главе Сумской ОГА объявлен выговор за продажу должностей?
01.07.2020 22:21
Суд не оштрафовал мэра Шостки за отсутствие маски в общественном месте
Сегодня 12:41
В центре Сум фура столкнулась в маршруткой (видео)
Сегодня 12:23
С начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибли 16 человек
Сегодня 12:17
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:13
Куда звонить, если увидели открытый люк в Сумах
Сегодня 12:04
Центр админуслуг информирует: на время карантина оформить паспорт гражданина Украины и вклеить фотографию можно независимо от места регистрации
Сегодня 11:53
Мэр Сум не выполняет рекомендации лабораторного центра
Сегодня 11:33
На Сумском заводе «Насосэнергомаш» половина заболевших коронавирусом уже вылечились
Сегодня 11:16
За неделю на Сумщине вылечилось от коронавируса вдвое больше, чем заболело
Сегодня 11:10
С понедельника городской центр занятости восстановит личный прием граждан
Сегодня 10:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.