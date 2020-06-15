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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33257

У Сумах відкрилася казково-дивовижна виставка

Казково-дивовижна виставка ілюстративного живопису Світлани Качуровської відкрилася у Сумській міській галереї.

Виставка «Спанчоси» народилась під час карантину, адже саме в такі часи ми переосмислюємо усе життя, а творчість рятує нас…

«Для безлічі думок у нашому світі немає місця. Щоб зберегти хоча б найпотрібніші, невгамовні Спанчоси приймають усіх бажаючих та небажаючих і вдень, і вночі. Архіви із відфільтрованих думок ретельно зашифровані паролями. Так, ми всі живемо у світі паролів та таємних думок. Інколи нас зламують. Та 99 відсотків наших почищених думок залишаються тільки в наших головах. Існує два варіанти: говорити все, що думаєте, вголос при всіх (тоді ви будете чесними в першу чергу із собою) та мовчати, аби ніхто не почув (цей варіант підходить для всіх без винятку).

Спанчосити – означає чистити.

Бажаю чистих думок та здорового глузду!», - говорить автор виставки Світлана Качуровська.

Переглянути виставку «Спанчоси» можна до 12 липня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.

Досуг Выставка
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