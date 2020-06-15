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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22157

На Сумщине серийному веловору из Харькова дали 3 года

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего жителя г. Харьков, который систематически похищал велосипеды.

Установлено, что обвиняемый переезжал из одного города в другой, где в ночное время обходил подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды. С собой у злоумышленника были соответствующие инструменты, с помощью которых ему удавалось избавляться от замков любой сложности. Только за один месяц он побывал в Ахтырке, Тростянце и Сумах, где похитил 15 велосипедов.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение) УК Украины и осужден к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. Приговора ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право
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