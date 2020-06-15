Губернатор Сумщины побывал в Середина-Буде На пятый месяц своего губернаторства Роман Грищенко добрался до самого севера области.

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время рабочей поездки ознакомился с положением дел в Середино-Будском районе.

В рамках поездки Роман Грищенко проконтролировал выполнение ремонтных работ на отремонтированной автомобильной дороге Т19-15 в районе села Каменка, посетил общеобразовательные школы № 1 и № 2, Национальный природный парк «Деснянско-Старогутский». А также побывал в Зноб-Новгородской ОТГ и провел личный прием граждан.

Во время оперативного совещания проведения ремонтных работ на дороге Т19-15 глава облгосадминистрации отметил необходимость немедленного ремонта автодороги в населенных пунктах Ямпольского района (Дорошовка, Имшана).

Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк сообщил, что работы будут выполнены в течение месяца. В свою очередь начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко заверил в содействии решения проблемных вопросов с оформлением технической документации.

Также в рамках рабочей поездки в Середина-Будский район Роман Грищенко провел личный прием граждан. На прием к главе облгосадминистрации обращались жители района с вопросами по ремонту очистных сооружений в городе Середина-Буда, ремонта автомобильной дороги в направлении села Старая Гута и отсутствия автобусного сообщения этого села с районным центром и т.п.

Во время личного приема заявители получили разъяснения и ответы на поднятые ими вопросы. Роман Грищенко дал соответствующие поручения главе Середина-Будской райгосадминистрации Виктору Губенко, структурным подразделениям облгосадминистрации по оперативной проработке и решению проблемных вопросов граждан.