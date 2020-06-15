Нырнул в реку и травмировал позвоночник: в реанимации врачи борются за жизнь бывшего полицейского

47-летний шосткинец, Виктор Строкач повез своих детей отдыхать на речку. Во время купания не удачно нырнул, травмировав шейный отдел позвоночника. У мужчины моментально отказали конечности… Вызванная «Скорая помощь» доставила в Шосткинскую больницу. Врачи диагностировали закрытую травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга, тетралгию, спинальный шок, пишет Шостка.инфо.
Напомним, Виктор Николаевич Строкач – ветеран МВД, более 20 лет своей жизни посвятил охране правопорядка в Шостке, работал заместителем начальника Шосткинского горотдела – начальником милиции общественной безопасности. По выходу на пенсию продолжил работать в Шосткинском военном комиссариате, служил в АТО…
Сейчас Виктор Николаевич в реанимации, под аппаратом искусственной вентиляции легких. В данный момент его состояние очень тяжелое. Лечение направлено на снятие отека, а также поддерживающие жизнь препараты, на что необходимо по нескольку тысяч гривен ежедневно. Если состояние улучшится, планируют делать компьютерную томографию и отправить на лечение и оперирование в Киев.
Семья Виктора Николаевича будет признательна за поддержку.
Оказать финансовую помощь можно на карту ПриватБанка 5168 7551 0968 9279 Строкач Виталина Викторовна (дочь). Телефон: 0685403650 дочь Виталина.
Телефон супруги: 0686268780 (Татьяна).