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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Нырнул в реку и травмировал позвоночник: в реанимации врачи борются за жизнь бывшего полицейского

В воскресенье, 28 июня, на реке Десна в Шостке произошел несчастный случай.

47-летний шосткинец, Виктор Строкач повез своих детей отдыхать на речку. Во время купания не удачно нырнул, травмировав шейный отдел позвоночника. У мужчины моментально отказали конечности… Вызванная «Скорая помощь» доставила в Шосткинскую больницу. Врачи диагностировали закрытую травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга, тетралгию, спинальный шок, пишет Шостка.инфо.

Напомним, Виктор Николаевич Строкач – ветеран МВД, более 20 лет своей жизни посвятил охране правопорядка в Шостке, работал заместителем начальника Шосткинского горотдела – начальником милиции общественной безопасности. По выходу на пенсию продолжил работать в Шосткинском военном комиссариате, служил в АТО…

Сейчас Виктор Николаевич в реанимации, под аппаратом искусственной вентиляции легких.  В данный момент его состояние очень тяжелое. Лечение направлено на снятие отека, а также поддерживающие жизнь препараты, на что необходимо по нескольку тысяч гривен ежедневно.  Если состояние улучшится, планируют делать компьютерную томографию и отправить на лечение и оперирование в Киев.

Семья Виктора Николаевича будет признательна за поддержку.

 Оказать финансовую помощь можно на карту ПриватБанка 5168 7551 0968 9279 Строкач Виталина Викторовна (дочь). Телефон: 0685403650 дочь Виталина.

Телефон супруги: 0686268780 (Татьяна).

Общество
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