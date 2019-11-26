В Середина-Буде ремонтируют школы Продолжается реконструкция Середина-Будской общеобразовательной школы № 2.

В рамках рабочей поездки глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко посетил Середина-Будского ООШ I-III ступеней №2.

Осмотрев здание, глава облгосадминистрации подчеркнул, что ремонтные работы должны завершиться до 1 августа 2020 года. Сегодня необходимо ускорить ход ремонтных работ, но обязательно без потери качества.

Реконструкция этой школы осуществляется за счет средств государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

Согласно проекту планируется корректировка-утепление фасада, ремонт крыши, системы отопления, замена окон и дверей, установка пожарной сигнализации и видеонаблюдения, приобретение оборудования.

А во время поездки в Середина-Будской общеобразовательной школы № 1, глава области поручил завершить ремонт фасада здания до начала нового учебного года и заверил в максимальном содействии установки на территории школы спортивной площадки с искусственным покрытием.