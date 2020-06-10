Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51179

В Кролевце мошенники снова прикрываются именем мэра

Сегодня, 2 июля, через личные сообщения к Кролевецкому городскому голове Александру Бобровицкому обратилась гражданка и поинтересовалась, действительно ли это он хочет приобрести дом его родителей.

Сообщила, что звонил мужчина, представившийся Кролевецким городским головой.

На сегодняшний день это уже третий звонок, о котором сообщили мэру.

Напомним, почти год назад, в августе 2019 года уже происходили подобные мошеннические действия. Тогда неизвестным удалось обмануть нескольких кролевчан. Люди перечисляли по 7000 гривен за якобы оформление документов для продажи недвижимости.

Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий обращается к жителям громады и просит не принимать сомнительные предложения, от кого бы они не поступали. Тем более, что касается перечисления средств неизвестно кому и неизвестно за что. В подобных случаях обращайтесь в органы Национальной полиции Украины и сообщайте в приемную Кролевецкого городского головы, номер средства связи (05453) 95542.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Сегодня 10:30

В Конотопе мошенники выманили у пенсионерки почти 29 000 гривен

Жительница Конотопа, передав неизвестному все свои сбережения, якобы «на лечение сына, который попал в ДТП», впоследствии выяснила, что попала в...

26.06.2020 13:44

На Сумщине мошенники выманили у пенсионеров почти 30 000 гривен

Объектами внимания мошенников стали сразу трое жителей Тростянца....

19.06.2020 17:45

В Сумах полиция поймала мошенника, который обманом завладел деньгами кредитного союза

Правоохранители застали мужчину в тот момент, когда он пришел в учреждение за очередным «траншем»....

17.06.2020 14:56

В Шостке фейковая работница банка обменяла сбережения пенсионерки на сувенирные деньги

Назвавшись в разговоре сотрудницей одного из государственных банков, злоумышленница рассказала пожилой женщине о денежной реформе и предложила обменять ее сбережения...

В Сумах будут судить трех участников ОПГ, которые из СИЗО обманывали доверчивых граждан
10.06.2020 12:57

В Сумах будут судить трех участников ОПГ, которые из СИЗО обманывали доверчивых граждан

Прокуратурой Сумской области утвержден и 9 июня направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников преступной группы, которые из...

view counter

Статьи

Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах 1
Вчера 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
Вчера 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
Вчера 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
Вчера 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
Вчера 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
Чи дотримується Конституція в управлінні містом Суми? 1
23.06.2020 10:02
«Монолог з кавою»
22.06.2020 12:00
Чому на Сумщині літня спека не вплине на якість і свіжість продуктів
19.06.2020 13:00
«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника ®
19.06.2020 10:01
Дебютна виставка
17.06.2020 13:23
Туризм по-українськи: мандруючи країною, економимо кошти
15.06.2020 13:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.