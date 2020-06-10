В Кролевце мошенники снова прикрываются именем мэра Сегодня, 2 июля, через личные сообщения к Кролевецкому городскому голове Александру Бобровицкому обратилась гражданка и поинтересовалась, действительно ли это он хочет приобрести дом его родителей.

Сообщила, что звонил мужчина, представившийся Кролевецким городским головой.

На сегодняшний день это уже третий звонок, о котором сообщили мэру.

Напомним, почти год назад, в августе 2019 года уже происходили подобные мошеннические действия. Тогда неизвестным удалось обмануть нескольких кролевчан. Люди перечисляли по 7000 гривен за якобы оформление документов для продажи недвижимости.

Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий обращается к жителям громады и просит не принимать сомнительные предложения, от кого бы они не поступали. Тем более, что касается перечисления средств неизвестно кому и неизвестно за что. В подобных случаях обращайтесь в органы Национальной полиции Украины и сообщайте в приемную Кролевецкого городского головы, номер средства связи (05453) 95542.