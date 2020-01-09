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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11504

В Сумах депутаты установили фиксированную ставку единого налога для ФЛП

Депутаты городского совета приняли решение «Об установлении фиксированных ставок единого налога для физических лиц-предпринимателей».

Решение № 6999-МР от 24 июня 2020 года касается физических лиц-предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, и призвано создать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности путем, установления экономически обоснованных фиксированных ставок единого налога для физических лиц-предпринимателей в соответствии с современными рыночных отношений.

Для I группы плательщиков единого налога установлена фиксированная ставка - 10% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, на все виды деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010, разрешенных для данной группы плательщиков Налоговым кодексом Украина.

Для II группы плательщиков единого налога - 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, на все виды деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010, разрешенных для данной группы плательщиков Налоговым кодексом Украины.

В случае осуществления плательщиками единого налога II группы хозяйственной деятельности на территориях более одного сельского, поселкового, городского совета, ОТГ применяется максимальный размер ставки единого налога - 20% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Данное решение вступает в силу с 1 января следующего года.

Экономика Налоги
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