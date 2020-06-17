На Сумщині визначили переможця конкурсу «Книгоманія 2020» Книга – мудрий, розважливий, найвірніший друг, який допомагає нам вчитись, працювати, жити, адже знання, отримані з книг в дитинстві, це вклад у майбутнє кожної дитини.

Саме залучення дітей до книги є одним із головних завдань конкурсу дитячого читання «Книгоманія», який вже 16 років поспіль проводиться в бібліотеках України, що надають інформаційні послуги користувачам-дітям.

У цьому році конкурс «Книгоманія» проводився в досить незвичному форматі. Зазвичай, юні книгомани виборювали звання «Кращий читач Сумщини» та головний приз Конкурсу – поїздку до м. Львів. Пандемія і карантин 2020 внесли неочікувані зміни в організацію та проведення «Книгоманії» в Україні, цього року він проводився віртуально.

26 червня настала та довгоочікувана мить і для учасників, і для організаторів – підведення підсумків обласного етапу Конкурсу.

З привітальним словом до юних читайликів звернулася секретар обласного журі, завідувач відділу інформації та маркетингу Сумської обласної бібліотеки для дітей Наталія Нагорна, яка подякувала дітям за любов і відданість ЇЇ Величності КНИЗІ та переконала їх у тому, що вони вже є переможцями. Протягом 90 хвилин 14 учасників заключного етапу розв’язували завдання, розроблені організаторами Конкурсу. Це були тести на знання літератури, розв’язування кросворду та ребусу, враження від прочитаних під час карантинних обмежень книг тощо.

Використовуючи надісланий організаторами Конкурсу ключ для перевірки виконаних завдань, члени обласного журі визначили переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2020» і найкращого читача Сумщини. Це звання виборола Єлізавета Лещенко, користувач Привокзальної сільської бібліотеки Конотопського району.