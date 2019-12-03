В Сумах продолжают судить заместителя прокурора Сергея Маслюка В Заречном суде Сум исследовали письменные доказательства по делу восстановленного в должности заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Его продолжают судить. Его обвиняют в использовании поддельного листка нетрудоспособности.

Речь идет о больничном, выданном Сергею Маслюку Сумской центральной районной больницей за 3-6 января 2017 года. Следствие считает, что в это время Маслюк не лечился, а отдыхал в Западной Украине, пишет UA:СУМИ.

«Была получена информация от оператора телекоммуникационных услуг по номеру телефона, который я назвал. Согласно этой информации, с 1.01.2017 по 9.01.2017 Маслюк Сергей Владимирович не находился в городе Сумы», - рассказал прокурор Роман Дронов.

«Эти документы подтверждают перемещения только этого мобильного терминала с номером, а не Маслюка Сергея Владимировича. Они не могут установить присутствие или отсутствие Маслюка в городе Сумы», - ответил на это защитник обвиняемого Андрей Шестов.

Продолжат слушать дело 22 июля. Ее должны были начать слушать несколько месяцев назад, но суд вернул прокуратуре обвинительный акт, затем была апелляция по решению которой, судьи приняли дело в работу.

Это - второе дело о поддельном больничном, которое слушает Заречный суд. В истории с первым больничным в декабре 2019 года этот же суд оправдал заместителя прокурора области. По его решению, сторона обвинения не доказала злого умысла в его действиях.

Напомним: в декабре 2017 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рекомендовала уволить Сергея Масленка из прокуратуры за нарушение кодекса профессиональной этики. По заключению комиссии, чиновник дважды использовал поддельные больничные.

В феврале 2018 года Генпрокуратурой был издан приказ об увольнении Сергея Маслюка. Но из-за того, что чиновник брал декретный отпуск по уходу за ребенком, болел, в ноябре 2019 года был издан еще один приказ о его увольнении - в день фактического выхода на работу. Этот второй приказ и стал предметом обжалования в этом деле.

По решению суда первой инстанции, Сергея Маслюка не признали виновным в подделке и использовании ложного листка нетрудоспособности.

В октябре 2017 года врач, который его выписывала, была признана виновной в служебном подлоге и получила штраф в 850 грн.

3 декабря 2019 года судья Заречного районного суда объявил приговор, где указал, что ни один свидетель не подтвердил, что Маслюк просил подделать больничный.

Уволенного заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка восстановили в должности. Решение вынес 11 июня Сумской окружной админсуд.