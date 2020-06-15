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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36127

«Нарушений нет»: на Сумщине сдали ВНО по физике

На Сумщине не зафиксировали нарушений во время внешнего независимого оценивания по физике.

Об этом рассказала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания Валерия Ханикова. Абитуриенты писали тесты по физике 2 июля, пишет UA:СУМИ.

«Нарушений сегодня не зафиксировано. Удаленных нет. К медицинским работникам никто не обращался. То есть, все проводилось в штатном режиме!, - сказала Ханикова.

По ее словам, в области работали четыре пункта тестирования в двух округах. Явка составила 80%. Всего зарегистрировались 887 человек, не явилось - 178 (20%). В общем абитуриенты имели 3 часа на выполнение 38 заданий по этому предмету.

Результаты по физике в личных кабинетах участники ВНО получат до 17 июля. Это третий предмет, который составляли абитуриенты. Ранее они писали тесты по математике и украинскому языку. Следующее ВНО состоится 6 июля - по иностранным языкам (испанскому, немецкому, французскому).

Напомним: в 2019 году на тестирование по физике на Сумщине не явились 9% тех, кто зарегистрировался. Всего тогда зарегистрировались 692 человека, 62 - не пришли.

Общество ВНО
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