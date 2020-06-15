«Нарушений нет»: на Сумщине сдали ВНО по физике

Об этом рассказала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания Валерия Ханикова. Абитуриенты писали тесты по физике 2 июля, пишет UA:СУМИ.
«Нарушений сегодня не зафиксировано. Удаленных нет. К медицинским работникам никто не обращался. То есть, все проводилось в штатном режиме!, - сказала Ханикова.
По ее словам, в области работали четыре пункта тестирования в двух округах. Явка составила 80%. Всего зарегистрировались 887 человек, не явилось - 178 (20%). В общем абитуриенты имели 3 часа на выполнение 38 заданий по этому предмету.
Результаты по физике в личных кабинетах участники ВНО получат до 17 июля. Это третий предмет, который составляли абитуриенты. Ранее они писали тесты по математике и украинскому языку. Следующее ВНО состоится 6 июля - по иностранным языкам (испанскому, немецкому, французскому).
Напомним: в 2019 году на тестирование по физике на Сумщине не явились 9% тех, кто зарегистрировался. Всего тогда зарегистрировались 692 человека, 62 - не пришли.
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