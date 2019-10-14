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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58304

Что делать с вонью в Конотопе?

Экологические проблемы в Поповке будут решать шаг за шагом.

Вопрос с вонью в селе Поповка Конотопского района да и в самом Конотопе не новый. В прошлом году проблему вроде бы решили, но с началом лета вонь снова появилась. Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Татьяна Мироненко вместе со специалистами по вопросам экологии и руководством Госпродпотребслужбы совершила рабочую поездку в Конотопский район, чтобы помочь его жителям решить этот вопрос

Как сообщил во время совещания и.о. директора Поповского экспериментального завода Павел Шабан, еще в прошлом году начали работы по устранению причин, вызывающих запах с бардоотстойников. В частности, был засыпан один из главных источников неприятных запахов, и надеялись, что с проблемой справились. Но оказалось, что не совсем.

«Уже в этом году нами были выполнены дополнительные работы, в частности, были доставлены бактерии в отстойники, чтобы нейтрализовать запахи. Сейчас завод работает, дает работу 78 работникам, платит налоги. Будем и дальше добавлять бактерии для чистки бардов озер», - отметил он.

Татьяна Мироненко подчеркнула, что позиция Сумской облгосадминистрации является государственнической: защита прав и интересов людей - превыше всего. Были не только даны соответствующие рекомендации, но и поставлены четкие требования и к руководству завода, и к руководителям громады.

«Мы пытались разделить проблемы завода и будущей отдельной канализации, водопровода в Поповке, - говорила чиновница. - Руководителей завода мы призвали быть открытыми и обратиться в контролирующие органы, чтобы они комиссионно проверили все, в том числе и взяли анализы воздуха. Также в Конотопе будет проведено внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будет решаться эта проблема».

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Сумской области Виталий Моисеенко также отметил, что сегодня следует решать две проблемы: как бардоотстойнииков завода, так и Поповской громады, которой некуда сбрасывать отходы из канализации. «Стоит шаг за шагом решать обе проблемы, четко определив задачи, ответственных лиц и сроки выполнения», - подчеркнул он.

Общество Вонь
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