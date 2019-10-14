Что делать с вонью в Конотопе?

Вопрос с вонью в селе Поповка Конотопского района да и в самом Конотопе не новый. В прошлом году проблему вроде бы решили, но с началом лета вонь снова появилась. Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Татьяна Мироненко вместе со специалистами по вопросам экологии и руководством Госпродпотребслужбы совершила рабочую поездку в Конотопский район, чтобы помочь его жителям решить этот вопрос
Как сообщил во время совещания и.о. директора Поповского экспериментального завода Павел Шабан, еще в прошлом году начали работы по устранению причин, вызывающих запах с бардоотстойников. В частности, был засыпан один из главных источников неприятных запахов, и надеялись, что с проблемой справились. Но оказалось, что не совсем.
«Уже в этом году нами были выполнены дополнительные работы, в частности, были доставлены бактерии в отстойники, чтобы нейтрализовать запахи. Сейчас завод работает, дает работу 78 работникам, платит налоги. Будем и дальше добавлять бактерии для чистки бардов озер», - отметил он.
Татьяна Мироненко подчеркнула, что позиция Сумской облгосадминистрации является государственнической: защита прав и интересов людей - превыше всего. Были не только даны соответствующие рекомендации, но и поставлены четкие требования и к руководству завода, и к руководителям громады.
«Мы пытались разделить проблемы завода и будущей отдельной канализации, водопровода в Поповке, - говорила чиновница. - Руководителей завода мы призвали быть открытыми и обратиться в контролирующие органы, чтобы они комиссионно проверили все, в том числе и взяли анализы воздуха. Также в Конотопе будет проведено внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будет решаться эта проблема».
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Сумской области Виталий Моисеенко также отметил, что сегодня следует решать две проблемы: как бардоотстойнииков завода, так и Поповской громады, которой некуда сбрасывать отходы из канализации. «Стоит шаг за шагом решать обе проблемы, четко определив задачи, ответственных лиц и сроки выполнения», - подчеркнул он.
Сумской окружной административный суд оставил исковое заявление Государственной экологической инспекции в Сумской области к государственному предприятию «Поповский экспериментальный завод» без...
Источником неприятного запаха в Сумах стало то, что на ООО «Авис-Украина» вскрыли бурты с птичьим пометом для вывоза органических удобрений... 1
ООО «АВИС-УКРАИНА» распространило комментарий директора Косовщинской птицефабрики А.Д. Калашника относительно ситуации с неприятным запахом, который ощущался жителями г. Суми в...
15 октября мэр Сум Александр Лысенко создал комиссию по рассмотрению вопроса неприятного запаха в городе....
У ведомства нет полномочий…...