В Лебедине снова пересохло Лебединое озеро (фотофакт) Фото выложил в Фейсбуке Виталий Галушка.

«Лебединское озеро или то, что от него осталось. У меня дочка вчера спросила: «А где Ивана Купала праздновать будут?» Я говорю: «Прям там и будут», - написал он.