Тренд им. мэра Лысенко: в городском парке инклюзивную площадку бросили недоделанной Покинули недоделанной - это об инклюзивной площадке в сумском парке имени Кожедуба.

Идею, которая победила в конкурсе общественных проектов в 2017 году, должны были реализовать в 2018 году. Но до сих пор не завершили. Не доделали в прошлом, не делают и в этом, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Площадка должна была быть специально оборудованным местом - инклюзивной спортивно-игровой. На ней планировали установить адаптированные для взрослых и детей-колясочников качели.

«Это надежда многих людей, это первый проект партиципаторного бюджета, который объединил много людей с инвалидностью», - рассказывает спортсмен с инвалидностью Николай Педоренко.

Бюджет проекта - почти миллион гривен. На реализации он два года. Еще в 2018 году на площадке появились несколько стендов для детей, металлическое сооружение и выложенное плиткой бетонное основание (главный тренд каденции мэра Сум). На этом строительство и прекратилось.

"Прекратилось, так как прекратилось финансирование. Мы написали обращение, чтобы нам выделили финансирование для того, чтобы мы могли закончить объект в этом году", - рассказал начальник управления капитального строительства Сумского горсовета Виталий Шилов. На вопрос, на сколько процентов выполнен этот проект, он ответил, что процентов на 15-20.

«Будут выделены средства - закончим в этом году, не выделят средства - будем заканчивать в следующем году».

Договор с подрядчиком, сказал Виталий Шилов, они разорвали. Работала здесь строительная компания «Хом Стори». Сумма контракта составляла 1,5 млн грн. Номер мобильного директора компании Алексея Скиренко - вне связи.

«Это показатель отношения власти к социально незащищенным слоям населения, потому что это не единственный пример. Мой проект-победитель в 2018 году также не реализован», - говорит Николай Педоренко.

Он говорит о строительстве пляжа для людей с инвалидностью на берегу Псла. Его отложили из-за изменений в законодательстве.

Напомним: в городе за последние 6 лет полно незавершенных объектов: начиная от простых остановок без нормального подхода к ним и заканчивая МЦ «Романтика», в который вбухали уже почти 40 млн грн.