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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:14286

В Сумах сбили пешехода

1 июля, около 19 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП, которое произошло на улице Металлургов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 34-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Вследствие ДТП 40-летний пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Невыполнение правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Будьте внимательны и осторожны! Неукоснительно соблюдайте ПДД!

Право Дтп
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