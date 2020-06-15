В Сумах сбили пешехода 1 июля, около 19 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП, которое произошло на улице Металлургов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 34-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Вследствие ДТП 40-летний пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Невыполнение правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Будьте внимательны и осторожны! Неукоснительно соблюдайте ПДД!