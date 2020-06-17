На Сумщине уже 304 случая коронавируса

За последние сутки добавилось 2 новых случая. Выздоровело 3 человека (всего вылечилось 240 человек). С начала пандемии умерло пятеро. Продолжают лечиться 59.
Как сообщил сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, мэру Сум, который...
Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 3 июля в Сумской области 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 2 июля на Сумщине уже 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией....