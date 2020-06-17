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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30444

Сумские патрульные приехали на семейный конфликт, а нашли наркотики и вора

Приехали решить конфликт между матерью и дочерью, зато обнаружили, вероятно, наркотическое вещество и целую кучу «интересных вещей».

Патрульные получили сообщение о «незаконном проникновении в жилище» в одну из многоэтажек на улице Интернационалистов. На месте вызова стражи порядка выяснили, что между матерью и дочерью с ее мужем просто возник конфликт.

На момент приезда патрульных дочь пошла в неизвестном направлении, а вот ее муж остался в квартире. Блюстителей порядка очень волновало его состояние. Ведь 31-летний мужчина очень плохо себя чувствовал. Вызвав ему «скорую», патрульные заметили у гражданина коробок из-под спичек с двумя бумажными свертками с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Установив его личность, инспекторы выяснили, что мужчина неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Проведя поверхностную проверку его личных вещей, стражи порядка обнаружили множество банковских карточек, зарядных устройств, аккумуляторных батарей, семь карточек и чехлов к мобильным телефонам, кошельков. Также патрульные нашли женские сумочки и различные документы граждан. Объяснить их происхождение мужчина не мог. Инспекторы немедленно вызвали на место следственно-оперативную группу.

Мужчину отвезли в медицинское учреждение. Оттуда, после оказания медицинской помощи, его доставили в Сумской отдел полиции для выяснения происхождения обнаруженных вещей.

Право
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