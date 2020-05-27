На Сумщине будут судить трех наркодилеров Которые в составе организованной группы сбывали психотропное вещество PVP в больших масштабах.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые в составе организованной группы занимались сбытом психотропного вещества в больших масштабах (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, наркодельцы принимали заказы на один из мессенджеров, расфасовывали и реализовывали психотропы преимущественно через «закладки». Правоохранители задержали наркодилеров 8 апреля 2020 года, тогда же было проведено шесть санкционированных обысков, во время которых изъято около 180 г психотропного вещества PVP, электронные весы, компьютерную технику, мобильные телефоны, материалы для упаковки, «черную бухгалтерию» и банковские карточки. В то же время часть вещества уже была расфасована для «закладок».

Вместе с тем, у организатора группы при обыске изъято огнестрельное оружие и патроны, а также психотропное вещество PVP для личного употребления (ч. 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 263КК Украины).

Досудебное следствие проводилось следователями Следственного управления ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.