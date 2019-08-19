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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35237

На севере Сумщины прогнозируют высокий класс пожарной опасности

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 3 по 5 июля в северной половине области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего 5-го класса).

Из-за этого значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.

Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения посещения населением хвойных насаждений.

Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительным мерам и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожаров в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарная опасность
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