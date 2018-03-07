С понедельника городской центр занятости восстановит личный прием граждан С понедельника, 6 июля, городской центр занятости восстанавливает личный прием граждан, но с обязательным соблюдением противоэпидемических требований.

В частности, допуск и пребывание посетителей в помещении разрешается только в средствах индивидуальной защиты.

Вместе с тем, в помещении одновременно может находиться не более 40 человек (количество посетителей регулируется администратором).

Лица с признаками респираторных заболеваний в помещение не будут допускаться.

Также сумчанам сообщают, что информирование зарегистрированных безработных о дате и времени посещения осуществляется карьерными советниками по телефону и накануне приема.