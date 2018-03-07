С понедельника городской центр занятости восстановит личный прием граждан

В частности, допуск и пребывание посетителей в помещении разрешается только в средствах индивидуальной защиты.
Вместе с тем, в помещении одновременно может находиться не более 40 человек (количество посетителей регулируется администратором).
Лица с признаками респираторных заболеваний в помещение не будут допускаться.
Также сумчанам сообщают, что информирование зарегистрированных безработных о дате и времени посещения осуществляется карьерными советниками по телефону и накануне приема.
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