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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57342

С понедельника городской центр занятости восстановит личный прием граждан

С понедельника, 6 июля, городской центр занятости восстанавливает личный прием граждан, но с обязательным соблюдением противоэпидемических требований.

В частности, допуск и пребывание посетителей в помещении разрешается только в средствах индивидуальной защиты.

Вместе с тем, в помещении одновременно может находиться не более 40 человек (количество посетителей регулируется администратором).

Лица с признаками респираторных заболеваний в помещение не будут допускаться.

Также сумчанам сообщают, что информирование зарегистрированных безработных о дате и времени посещения осуществляется карьерными советниками по телефону и накануне приема.

Общество Городской центр занятости
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