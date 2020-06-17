За неделю на Сумщине вылечилось от коронавируса вдвое больше, чем заболело Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

В период с 26 июня по 2 июля на Сумщине выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19. 15 человек находятся на самоизоляции, 5 – были госпитализированы. Из 20 человек 8 человек – это первичные случаи, 10 – контактных, 2 – с пневмонией (всего за это время было 43 случая пневмоний).

При этом за тот же период вылечились 37 человек.