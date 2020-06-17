Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10327

За неделю на Сумщине вылечилось от коронавируса вдвое больше, чем заболело

Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

В период с 26 июня по 2 июля на Сумщине выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19. 15 человек находятся на самоизоляции, 5 – были госпитализированы. Из 20 человек 8 человек – это первичные случаи, 10 – контактных, 2 – с пневмонией (всего за это время было 43 случая пневмоний).

При этом за тот же период вылечились 37 человек.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Мэр Сум не выполняет рекомендации лабораторного центра
Сегодня 11:33

Мэр Сум не выполняет рекомендации лабораторного центра

Как сообщил сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, мэру Сум, который...

На Сумском заводе «Насосэнергомаш» половина заболевших коронавирусом уже вылечились
Сегодня 11:16

На Сумском заводе «Насосэнергомаш» половина заболевших коронавирусом уже вылечились

Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 09:42

Где на Сумщине новые случаи коронавируса

По состоянию на 3 июля в Сумской области 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине уже 304 случая коронавируса
Сегодня 09:22

На Сумщине уже 304 случая коронавируса

На утро 3 июля в Сумкой области подтверждено 340 случая заболевания COVID-19....

На Сумщине +5 случаев коронавируса
Вчера 09:40

На Сумщине +5 случаев коронавируса

По состоянию на 2 июля на Сумщине уже 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 09:42
Главе Сумской ОГА объявлен выговор за продажу должностей?
01.07.2020 22:21
В центре Сум фура столкнулась в маршруткой (видео)
Сегодня 12:23
С начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибли 16 человек
Сегодня 12:17
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:13
Куда звонить, если увидели открытый люк в Сумах
Сегодня 12:04
Центр админуслуг информирует: на время карантина оформить паспорт гражданина Украины и вклеить фотографию можно независимо от места регистрации
Сегодня 11:53
Мэр Сум не выполняет рекомендации лабораторного центра
Сегодня 11:33
На Сумском заводе «Насосэнергомаш» половина заболевших коронавирусом уже вылечились
Сегодня 11:16
За неделю на Сумщине вылечилось от коронавируса вдвое больше, чем заболело
Сегодня 11:10
С понедельника городской центр занятости восстановит личный прием граждан
Сегодня 10:57
На севере Сумщины прогнозируют высокий класс пожарной опасности
Сегодня 10:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.