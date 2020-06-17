За неделю на Сумщине вылечилось от коронавируса вдвое больше, чем заболело

В период с 26 июня по 2 июля на Сумщине выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19. 15 человек находятся на самоизоляции, 5 – были госпитализированы. Из 20 человек 8 человек – это первичные случаи, 10 – контактных, 2 – с пневмонией (всего за это время было 43 случая пневмоний).
При этом за тот же период вылечились 37 человек.
Как сообщил сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, мэру Сум, который...
Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 3 июля в Сумской области 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
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По состоянию на 2 июля на Сумщине уже 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией....