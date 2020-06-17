На Сумском заводе «Насосэнергомаш» половина заболевших коронавирусом уже вылечились Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

За все время пандемии на заводе «Насосэнергомаш» подтвердили 12 случаев заболевания COVID-19, шестеро уже вылечилось. Кроме того, есть несколько контактных случаев по зводу, это уже семейные очаги, в том один из вчерашних.