На Сумском заводе «Насосэнергомаш» половина заболевших коронавирусом уже вылечились

За все время пандемии на заводе «Насосэнергомаш» подтвердили 12 случаев заболевания COVID-19, шестеро уже вылечилось. Кроме того, есть несколько контактных случаев по зводу, это уже семейные очаги, в том один из вчерашних.
Как сообщил сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, мэру Сум, который...
Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 3 июля в Сумской области 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 3 июля в Сумкой области подтверждено 340 случая заболевания COVID-19....
По состоянию на 2 июля на Сумщине уже 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией....