Мэр Сум не выполняет рекомендации лабораторного центра Как сообщил сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, мэру Сум, который является контактным лицом ректора СумГУ Анатолия Васильева, дали определенные рекомендации.

- Городскому голове были предоставлены рекомендации, он был предварительно обследован, - поделился М.Мацюк. – Ему рекомендовали работать удаленно, то есть у него есть все возможности пользоваться интернетом, телефоном, отдавать распоряжения.

Напомним: в прошлый вторник, 23 июня, прошла коллегия Сумской облгосадминистрации, на которой присутствовал ректор СумГУ Анатолий Васильев. На следующий день у него подтвердился диагноз COVID-19, о чем стало известно в четверг. В тот же день мэр Сум, который также был на той коллегии, сообщил, что идет на самоизоляцию, однако уже в пятницу сообщил, что его тест на коронавирус отрицательный и вернулся к работе. Уже в воскресенье он принял участие в торжествах по случаю Дня Конституции, а вечером был на футболе – Суперкубок области – который должен был проходить без зрителей. Там он вообще был замечен без маски.

Что касается главы Сумской ОГА Романа Грищенко, который вел ту коллегию, Михаил Мацюк сообщил, что он не в списке контактных лиц.

Также он сообщил, что ни у кого из контактных лиц ректора не подтвердился коронавирус, однако инкубационный период составляет две недели, так что всем было рекомендована самоизоляция.