Центр админуслуг информирует: на время карантина оформить паспорт гражданина Украины и вклеить фотографию можно независимо от места регистрации

Сделать это можно как в центральном управлении, так и в его территориальном подразделении по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А.
Получить консультацию по паспортных вопросов и готовности паспортных документов можно по телефонам: 70-10-05 или (067) 5756980.
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» нагадує відвідувачам, що у зв’язку зі святкуванням Трійці, 7 червня, працюватиме за...
Управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» возобновило предоставления административных услуг жителям в полном объеме....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» напоминает горожанам, что в связи с праздниками в течение нескольких дней будет...
В связи с майскими праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по...
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