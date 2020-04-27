Центр админуслуг информирует: на время карантина оформить паспорт гражданина Украины и вклеить фотографию можно независимо от места регистрации Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает, что на время карантина, оформить паспорт гражданина Украины или вклеить фотографию по достижению 25 или 45 лет можно независимо от места регистрации.

Сделать это можно как в центральном управлении, так и в его территориальном подразделении по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А. Получить консультацию по паспортных вопросов и готовности паспортных документов можно по телефонам: 70-10-05 или (067) 5756980.