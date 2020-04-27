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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53169

Центр админуслуг информирует: на время карантина оформить паспорт гражданина Украины и вклеить фотографию можно независимо от места регистрации

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает, что на время карантина, оформить паспорт гражданина Украины или вклеить фотографию по достижению 25 или 45 лет можно независимо от места регистрации.

Сделать это можно как в центральном управлении, так и в его территориальном подразделении по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А.

Получить консультацию по паспортных вопросов и готовности паспортных документов можно по телефонам: 70-10-05 или (067) 5756980.

Общество Паспорт ЦПАУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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