Куда звонить, если увидели открытый люк в Сумах КП «Горводоканал» проводит комплекс работ по ремонту и накрытия люков.

Работниками водоканала проводятся плановые обследования колодцев на городских сетях и выполняется их текущий ремонт. Также принимаются все возможные меры по недопущению возникновения общественно-опасных последствий из-за отсутствия крышек люков на подземных коммуникациях.

В течение года устанавливается около 500 крышек люков и ремонтируется более 300 колодцев.

Нередко коммунальщики сталкиваются с проблемой «закатки» люков во время ремонтов асфальтного покрытия, что может привести к чрезвычайным ситуациям во время порывов или засоров сетей. Поэтому вынуждены отыскивать люки, разбивать слой асфальта над ними для восстановления доступа к смотровым колодцам.

Однако самой большой проблемой остаются кражи крышек люков. Это не только наносит ущерб коммунальному предприятию, но и создает большую опасность для здоровья и жизни горожан. Ведь подземное сооружение представляет собой колодец глубиной до 6 м, нередко загазованный, на дне которого находятся металлические конструкции.

Кража люка - это преступление, которое может привести к травматизму, гибели, повреждению транспортных средств, ДТП и других крайне серьезным последствиям. По каждому выявленному факту кражи КП «Горводоканал» предоставляет информацию в правоохранительные органы с требованием возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности.

Стоит отметить, что предприятие обслуживает только часть колодцев на коммуникациях города. Значительная часть угонов приходится на бесхозяйственные сети или коммуникации других служб и организаций.

Поэтому КП «Горводоканал» в очередной раз обращается к горожанам с призывом быть осмотрительными и при обнаружении открытого смотрового колодца сообщать диспетчерской службе предприятия - (050) 4078110, (067) 5482112.

В случае получения сообщения и выявления открытых, поврежденных колодцев КП «Горводоканал» будут приняты неотложные меры по их накрытия и ремонта, или срочно уведомлены соответствующие инстанции для действенной реакции по устранению причиненного коммунальной опасности.