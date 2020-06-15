На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 2 июля в 9:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Северьяновская в г. Середина-Буда.

О пожаре сообщила внучка хозяйки, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен потолок жилого дома на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.

В 10:05 возгорание локализовали, а в 10:20 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.