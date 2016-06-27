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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17128

С начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибли 16 человек

С начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибли 16 человек, среди них 2 детей.

Больше всего трагических случаев зафиксировано в Середина-Будском районе и Сумах - по 3 погибших, в Глуховском районе - 2, в Лебединском, Конотопском, Роменском, Кролевецком, Шосткинском, Ахтырском, Бурынском, Краснопольском - по 1 погибшему. Самый молодой погибший - мальчик 2006 г.р. (Середина-Будский район), а самая старшая - женщина 1938 г.р. (г. Ромны). Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.

Спасатели подчеркивают - купальный сезон только начался! Поэтому надо помнить, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. От ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Утопленики
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