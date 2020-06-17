В центре Сум фура столкнулась в маршруткой (видео)

Предварительно столкнулись фура и маршрутка. Видео выложил в Фейсбуке сумчанин максим Барбарук. На месте работает патрульная полиция.
1 июля, около 19 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП, которое произошло на улице Металлургов....
Полицейские выясняют причины и обстоятельства двух ДТП с участием несовершеннолетних водительниц мототранспорта....
Патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Барановской....
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