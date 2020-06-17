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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23329

В центре Сум фура столкнулась в маршруткой (видео)

ДТП произошло сегодня, 3 июля, на ул. Набережная р. Сумка около 11.00.

Предварительно столкнулись фура и маршрутка. Видео выложил в Фейсбуке сумчанин максим Барбарук. На месте работает патрульная полиция.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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