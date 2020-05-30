Суд не оштрафовал мэра Шостки за отсутствие маски в общественном месте

Суд закрыл дело и ограничился устным замечанием.
На судебное заседание Николай Нога не явился, однако подал ходатайство, чтобы рассмотрение происходило без него, потому что он в командировке.
То, что он был без маски в общественном месте - признал и просил суд обратить внимание, что фото было сделано в помещении класса, который ремонтируется.
Напомним: Шосткинский городской голова Николай Нога 22 июня посещал местную школу без маски и не соблюдал социальной дистанции. С таким заявлением в полицию обратился местный журналист Вячеслав Павленко, пишет UA:СУМИ.
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