Суд не оштрафовал мэра Шостки за отсутствие маски в общественном месте Сегодня, 3 июля, в Шостке суд признал виновным, однако не оштрафовал Шосткинского городского голову Николая Ногу за отсутствие маски в общественном месте.

Суд закрыл дело и ограничился устным замечанием.

На судебное заседание Николай Нога не явился, однако подал ходатайство, чтобы рассмотрение происходило без него, потому что он в командировке.

То, что он был без маски в общественном месте - признал и просил суд обратить внимание, что фото было сделано в помещении класса, который ремонтируется.

Напомним: Шосткинский городской голова Николай Нога 22 июня посещал местную школу без маски и не соблюдал социальной дистанции. С таким заявлением в полицию обратился местный журналист Вячеслав Павленко, пишет UA:СУМИ.