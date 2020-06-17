На Сумщине в поле на смерть сбили человека Полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой погиб 39-летний мужчина

2 июля около 16.00 на полевой дороге вблизи села Божок Кролевецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Следственно-оперативная группа, которая сразу прибыла на место происшествия, установила, что 48-летний местный житель, управляя автомобилем «САЗ-3507» допустил наезд на пешехода.

Травмы, полученные 39-летним мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью. Поэтому медики «скорой», которые находились на месте происшествия, констатировали его смерть.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством», в рамках которого выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.