Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань

Однією з основних функцій, яку покладено на Державну прикордонну службу України, є забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.
Відповідно до Закону України «Про державний кордон України» режим державного кордону – це серед іншого встановлений порядок перетинання державного кордону, яке здійснюється в пунктах пропуску, а також поза пунктами пропуску у випадках, визначених законодавством.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій селищних і сільських рад установлено прикордонну смугу, де запроваджено прикордонний режим.
Також урядовою постановою від 03.08.1998 року № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони» затверджено перелік міст і районів, в межах яких встановлені контрольовані прикордонні райони. В Сумській області – це Великописарівський, Краснопільський, Сумський, Білопільський, Путивльський, Глухівський, Ямпільський та Середино-Будський райони.
У сьогоднішньому матеріалі ми роз’яснимо порядок в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.
Громадяни України в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують їх особу.
Іноземці та особи без громадянства в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають та пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують особу та підтверджують законність перебування на території України.
В'їзд і перебування у місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб допускається як виняток у Порядку, затвердженого наказом МВС України від 04.08.2017 року № 686.
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства на вимогу уповноважених осіб Державної прикордонної служби та органів Національної поліції, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону зобов'язані пред'являти відповідні документи.
З метою виявлення порушень законодавства з прикордонних питань, виконання завдань, пов'язаних з боротьбою з організованою злочинністю та незаконною міграцією у межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району, уповноважені особи Державної прикордонної служби та органів Національної поліції, а також члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право відповідно до Законів України «Про Державну прикордонну службу України» та «Про дорожній рух» у разі потреби зупиняти та оглядати транспортні засоби.
Зупинка транспортного засобу здійснюється:
- уповноваженими особами органів Національної поліції – у встановленому порядку;
- уповноваженими особами Державної прикордонної служби, а також членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону: наземного – із застосуванням диска з червоним світлоповертачем або рукою, що вказує на цей транспортний засіб; водного – Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах.
- Водій (капітан, судноводій, стерновий-моторист) повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки, а також: подати для перевірки документи, що посвідчують особу водія (капітана, судноводія, стернового-моториста) і пасажирів (членів екіпажу), та реєстраційний документ на транспортний засіб;
- дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів.
Власникам маломірних суден, інших плавзасобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, водіям транспортних засобів забороняється підвозити у контрольований прикордонний район та прикордонну смугу і вивозити з них осіб, які не мають відповідних документів.
Водночас нагадуємо, що наказом МВС України від 07.09.2015 року № 1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30.09.2015 року за № 1166/27611, у контрольованих прикордонних районах Сумської області встановлені додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема у межах встановленої прикордонної смуги заборонено:
- рух транспортних засобів (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, або на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду та між населеними пунктами;
- скупчення транспортних засобів (більше трьох), тривалі зупинки (довше 30 хвилин) вантажних транспортних засобів, тракторів та іншої великогабаритної техніки, не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками;
- перебування іноземців та осіб без громадянства, за винятком іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають (мають посвідку на постійне проживання) на території України (у даній місцевості), або прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду в інші нережимні райони, або мають письмове запрошення близьких родичів, завірене місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, або яких зустрічають особисто;
- перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
- використання радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).
З усіх питань, які стосуються режиму державного кордону та прикордонного режиму громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542)
67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.
Звертаємося до громадян! Дотримуйтеся вимог законодавства України з прикордонних питань. За порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.
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