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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10450

Пьяная сумчанка на чужом авто въехала в дом

2 июля, около 1:30 ночи, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ахтырской.

В сообщении говорилось о женщине, которая совершила наезд на препятствие. Приехав на место ДТП, инспекторы обнаружили у нежилого дома автомобиль Daewoo Lanos с механическими повреждениями. В салоне сидела женщина с явными признаками алкогольного опьянения. На вопрос, что случилось, она только ответила, что взяла машину у знакомых. Ее с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Предварительно, патрульные выяснили, что сначала женщина была в автомобиле в качестве пассажирки. Затем она попросила водителя остановиться у магазина и взять ей кофе, что мужчина и сделал. Между тем 22-летняя женщина села за руль и поехала. Однако поездка оказалась не продолжительной. Она, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на здание.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Право Дтп
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