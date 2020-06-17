Пьяная сумчанка на чужом авто въехала в дом 2 июля, около 1:30 ночи, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ахтырской.

В сообщении говорилось о женщине, которая совершила наезд на препятствие. Приехав на место ДТП, инспекторы обнаружили у нежилого дома автомобиль Daewoo Lanos с механическими повреждениями. В салоне сидела женщина с явными признаками алкогольного опьянения. На вопрос, что случилось, она только ответила, что взяла машину у знакомых. Ее с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Предварительно, патрульные выяснили, что сначала женщина была в автомобиле в качестве пассажирки. Затем она попросила водителя остановиться у магазина и взять ей кофе, что мужчина и сделал. Между тем 22-летняя женщина села за руль и поехала. Однако поездка оказалась не продолжительной. Она, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на здание.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.