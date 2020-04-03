Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20223

Средняя зарплата на Сумщине перевалила за 9 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате в мае 2020 года.

В мае 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 9003 грн (в целом по Украине - 10542 грн).

По сравнению с маем прошлого года размер средней заработной платы в области увеличился на 7,1%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 6,0%.

По сравнению с апрелем зарплата выросла на 0,6% (с 8950 грн).

Экономика Средняя зарплата Статистика
view counter

По тематике

05.06.2020 12:35

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 17%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле...

В Сумах уменьшилась средняя зарплата
05.06.2020 12:32

В Сумах уменьшилась средняя зарплата

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы....

На Сумщине посчитали детей
29.05.2020 14:06

На Сумщине посчитали детей

В Сумской области проживает почти 170 тыс. детей в возрасте до 18 лет, сообщает главное управление статистики в Сумской области....

05.05.2020 13:24

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на четверть

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях Сумской области в...

03.04.2020 15:30

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 21%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях...

Новости

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 09:42
Главе Сумской ОГА объявлен выговор за продажу должностей?
01.07.2020 22:21
Чиновник Сумской ОГА вернул из собственного кармана в бюджет лишних 417 тыс грн, заплаченных подрядчику
Сегодня 14:03
На Глуховщине с коронавирусом госпитализировали 81-летнюю прикованную к постели женщину
Сегодня 13:55
Хто на Сумщині запрошує на роботу?
Сегодня 13:53
В Глухове пожилой женщине стало плохо под кабинетом врача
Сегодня 13:40
За месяц задолженность по зарплате на Сумщине сократилась на 15 млн грн
Сегодня 13:24
Средняя зарплата на Сумщине перевалила за 9 тысяч
Сегодня 13:20
Пьяная сумчанка на чужом авто въехала в дом
Сегодня 13:10
Президент назначил трех судей на Сумщине
Сегодня 13:06
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
Сегодня 12:58
На Сумщине в поле на смерть сбили человека
Сегодня 12:54
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.