Средняя зарплата на Сумщине перевалила за 9 тысяч

В мае 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 9003 грн (в целом по Украине - 10542 грн).
По сравнению с маем прошлого года размер средней заработной платы в области увеличился на 7,1%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 6,0%.
По сравнению с апрелем зарплата выросла на 0,6% (с 8950 грн).
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