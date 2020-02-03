За месяц задолженность по зарплате на Сумщине сократилась на 15 млн грн

Задолженность по выплате заработной платы в течение мая 2020 года сократилась на 15,7 млн грн и на 1 июня составила 359,9 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 232,7 млн.грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 31,4 млн грн), АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение-инжиниринг» (29,3 млн грн) и ОАО «Selmi» (26,4 млн грн).
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