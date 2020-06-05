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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53228

Хто на Сумщині запрошує на роботу?

Коронавірус позбавив тисячі людей заробляти на прожиття. Сьогоднішнє м’яке послаблення карантину дозволяє повертати раніше звільнених людей на попередні робочі місця.

- Щоправда, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, - цей процес відбувається не такими темпами, як хотілося б. Та все ж, незважаючи на карантин, нам вдалося на півроку працевлаштувати 9,4 тис. чоловік. Початок липня засвідчив зниження в області кількості офіційно зареєстрованих безробітних майже на 300 чоловік.       

Як повідомив В.Підлісний, нині в області 22 780 офіційно зареєстрованих безробітних. Більше 18 тисяч з них отримують допомогу по безробіттю. Це високі показники. Вони є тягарем для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Посадовець висловлює вдячність роботодавцям, які запрошують безробітних на роботу.

Лише у червні повернулися у свої колективи майстри, термісти, токарі, оператори верстатів з програмним керуванням, слюсарі, сантехніки, будівельники, інженери-конструктори до АТ «СМВО-Інжиніринг» та Сумського заводу «Насосенергомаш». Всього 20 спеціалістів.

Активно працевлаштовує працівників «Тростянецька цегла «Імпульс». Днями тут запросили на виробничі лінії 13 укладальників цегли, електрогазозварників.

Лісгоспи Сумщини, зокрема у Свесі Ямпільського району, Середино-Буді, Сумах знайшли роботу для 30 спеціалістів.

Відновлюють діяльність ФОПи Сумського, Путивльського, Глухівського, Кролевецького, Роменського, Шосткинського та інших районів. За червень кожен з них працевлаштував від 6 до 10 чоловік.

За словами В.Підлісного, кожне створене чи відновлене робоче місце дає змогу знизити напругу на ринку праці нашої області. Зрештою, поліпшує матеріальний, а відтак психологічний стан людини, яка у свій час втратила роботу і перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний.      

 
Экономика Служба занятости
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