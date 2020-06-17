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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40220

В Глухове пожилой женщине стало плохо под кабинетом врача

Несмотря на жаркую погоду, пожилая женщина решила добраться до центра первичной медико-санитарной помощи общественным транспортом и без сопровождения.

Едва преодолев путь в кабинет УЗИ, уже на месте ей внезапно стало плохо. Руки начали дрожать, стало трудно дышать, женщина едва не потеряла сознание. Люди, ожидавшие в очереди, помогли сесть и позвали врачей. Те сразу измерили давление и оказали первую помощь. Оказывается, глуховчанка имеет хронические заболевания, а в такую жару у нее еще и внезапно подскочило давление.

Врачи не позволили женщине самой передвигаться по городу, поэтому вызвали сына больной, который помог ей пройти запланированную процедуру и отвез домой.

Врачи подчеркнули, что в такую погоду ни в коем случае нельзя отпускать больных людей без сопровождения.

Температура воздуха превышает 26 градусов - это серьезная нагрузка для любого организма. Особенно осторожными следует быть людям, которые имеют патологию сердечно-сосудистой системы. Существует прямая связь между жарой и сердечно-сосудистыми заболеваниями: в период жары чаще происходят инфаркты, инсульты, происходит обострение ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. Это связано с тем, что организм теряет много жидкости и минеральных солей - калия, магния и т.д., происходит сгущение крови, увеличивается риск образования тромбов. Также стоит предохраняться пожилым людям, хроническим больным и детям, пишет Неделя.

Общество
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