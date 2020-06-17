Кролевчанина оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Так, 32-летний кролевчанин в апреле разместив информацию о количестве заболевших COVID-19 на одном из предприятий Кролевца. При этом, по версии правоохранителей, данные ложные слухи могли вызвать панику среди населения. Дело было передано в местный отдел полиции, который направил его в суд. В результате, мужчина был оштрафован на 170 гривен. Также он уплатил судебный сбор - 420 гривен, пишет Сайт Кролевца.
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