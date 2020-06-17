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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32163

Кролевчанина оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Мониторя интернет-издания и социальные сети, работники СБУ обнаружили мужчину, который распространял ложную информацию о заболевших коронавирусом в Кролевце.

Так, 32-летний кролевчанин в апреле разместив информацию о количестве заболевших COVID-19 на одном из предприятий Кролевца. При этом, по версии правоохранителей, данные ложные слухи могли вызвать панику среди населения. Дело было передано в местный отдел полиции, который направил его в суд. В результате, мужчина был оштрафован на 170 гривен. Также он уплатил судебный сбор - 420 гривен, пишет Сайт Кролевца.

Право Коронавирус Фейки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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