Кролевчанина оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе Мониторя интернет-издания и социальные сети, работники СБУ обнаружили мужчину, который распространял ложную информацию о заболевших коронавирусом в Кролевце.

Так, 32-летний кролевчанин в апреле разместив информацию о количестве заболевших COVID-19 на одном из предприятий Кролевца. При этом, по версии правоохранителей, данные ложные слухи могли вызвать панику среди населения. Дело было передано в местный отдел полиции, который направил его в суд. В результате, мужчина был оштрафован на 170 гривен. Также он уплатил судебный сбор - 420 гривен, пишет Сайт Кролевца.