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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55221

На Глуховщине с коронавирусом госпитализировали 81-летнюю прикованную к постели женщину

В Шевченково Глуховского района подтвердился путем ПЦР-исследования еще один случай COVID-19.

Это подтвердила заведующая Глуховского отдела Сумского областного лабораторного центра Марина Матвиенко. Заболела 81-летняя лежачая женщина. За ней ухаживали сын и дочь, которые приезжали из Сум. После того, как женщине стало плохо, дети обратились к семейному врачу. Была обнаружена пневмония, а ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Женщину госпитализировали в Кролевецкую больницу. С ней поехал сын, который будет ухаживать за метерью в больнице.

Всего контактировало с больным 4 человека, пишет Неделя.

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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