На Глуховщине с коронавирусом госпитализировали 81-летнюю прикованную к постели женщину

Это подтвердила заведующая Глуховского отдела Сумского областного лабораторного центра Марина Матвиенко. Заболела 81-летняя лежачая женщина. За ней ухаживали сын и дочь, которые приезжали из Сум. После того, как женщине стало плохо, дети обратились к семейному врачу. Была обнаружена пневмония, а ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Женщину госпитализировали в Кролевецкую больницу. С ней поехал сын, который будет ухаживать за метерью в больнице.
Всего контактировало с больным 4 человека, пишет Неделя.
Как сообщил сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, мэру Сум, который...
Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 3 июля в Сумской области 304 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 3 июля в Сумкой области подтверждено 340 случая заболевания COVID-19....