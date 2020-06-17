На Глуховщине с коронавирусом госпитализировали 81-летнюю прикованную к постели женщину В Шевченково Глуховского района подтвердился путем ПЦР-исследования еще один случай COVID-19.

Это подтвердила заведующая Глуховского отдела Сумского областного лабораторного центра Марина Матвиенко. Заболела 81-летняя лежачая женщина. За ней ухаживали сын и дочь, которые приезжали из Сум. После того, как женщине стало плохо, дети обратились к семейному врачу. Была обнаружена пневмония, а ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Женщину госпитализировали в Кролевецкую больницу. С ней поехал сын, который будет ухаживать за метерью в больнице.

Всего контактировало с больным 4 человека, пишет Неделя.