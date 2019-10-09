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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03152

Чиновник Сумской ОГА вернул из собственного кармана в бюджет лишних 417 тыс грн, заплаченных подрядчику

Экс-начальник управления капитального строительства Сумской ОГА Анатолий Ворожко вернул из собственного кармана излишне уплаченные подрядчику 417 тыс грн.

Об этом рассказал начальник отдела прокуратуры области Владимир Крыгин. Дело бывшего чиновника в начале июля передали в суд. Прокуратура считает его виновным в излишнем расходовании денег на строительстве сельских амбулаторий, пишет UA:СУМИ.

«Не вел претензионную работу, не обратился в суд, в результате чего управление было вынуждено заключить новые договора с другим субъектом хозяйствования, и излишне потратить более 400 тыс грн», - сообщил г-н Крыгин.

Речь идет о проектной документации на 12 из 13-ти сельских амбулаторий. Их должны были построить в Сумском, Роменском, Бурынском, Недригайловском, Ахтырском, Краснопольском, Глуховском и Липоводолинском районах. Проекты на строительство производила фирма «Арх24» и за свою работу получила 1,7 млн грн.

Почему Анатолий Ворожко требовал переделать документацию, и почему признал свою вину, узнать у обвиняемого пока не удалось. Адвокат чиновника Сергей Холодов отказался говорить об обстоятельствах дела. Сам Анатолий Ворожко трубку не берет.

В марте 2020 года, когда директору «Арх24», объявили подозрение, чиновник рассказывал об этом деле так: были в проекте неточности, потому что эта организация что-то спутала. Необходимо было откорректировать. И организация, ее вроде бы продали, или что-то такое, я не могу точно сказать, заключены договоры на корректировку проекта».

По декларации Анатолия Ворожко, которую он подал о доходах и имуществе, полученные в 2018 году, он и члены его семьи заработали суммарно около 578,5 тыс. грн, в собственности имели почти 4,3 га земли и два автомобиля - Hyundai и Skoda, и 290 тыс. грн активов. В декларации за 2019 год Анатолий Ворожко указал доходы семьи - более 630 тыс. грн и две машины тех же марок, земли и денежных активов в декларации экс-чиновника уже нет.

Производство в истории строительства сельских амбулаторий на Сумщине открыто полтора года назад. По его статьями, руководителю «Арх24» - фирмы, которая делала проекты для 12 амбулаторий, и которого подозревают в присвоении 1,7 млн грн, - грозит до 12 лет тюрьмы.

Из 13 запланированных к строительству амбулаторий сделали пока две - в Бездрике и Степановке Сумского района. Всего на все объекты должны были потратить 145 млн грн - из государственного и местных бюджетов. Тендеры провели по пяти - на 40 млн 400 тыс грн.

В деле о строительстве амбулаторий состоялись 9 обысков в четырех городах Украины и в управление капитального строительства.

Анатолий Ворожко работает заместителем директора департамента ЖКХ Сумской облгосадминистрации с декабря 2019 года.

Право Анатолий Ворожко Сельская амбулатория
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