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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24227

В Украине через три дня после введения отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

Президент подписал новый законопроект, который отменяет предыдущий.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июня этого года.

Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен был с января 2020 года, но его действие отсрочили до 1 июля.

17 июня 2020 года нардепы приняли другой закон № 3314, который вводит понятие "уголовного проступка" и повышает штрафы за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Таким образом, нормы принятого в 2018 году закона в силу не вступят, так как они заменены новыми нормами.

Согласно новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей будут наказывать как за административное правонарушение. Документ предусматривает только увеличение штрафов.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.

Документ включал в Уголовный кодекс ст. 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Такое же повторное правонарушение приводило бы к штрафу в 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет, пишет Левый берег.

Право Пьяный за рулем
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